أعلن مدير الحماية المدنية لولاية قسنطينة العقيد أحمد درارجه عن إخماد الحريق الذي اندلع في جبل الوحش، بعدما تم التحكم في 90 بالمائة من بؤر النيران أمس وانتظار مرور 12 ساعة للتأكد من عدم انتشار شعلات نائمة في المنطقة.

وأكد العقيد للإذاعة الجزائرية، أن حريق جبل الوحش تم إخماده نهائيا ومحاصرته بعد عملية حراسة دامت 12 ساعة مبرزا أن هذا المكان المسمى بجبل الوحش يعد متنفسا حيويا لسكان المنطقة ولمستعملي الطريق السيار المتوجهين لشرق البلاد.

يذكر أن هذا الحريق المهول اندلع الخميس على الساعة 12 و38 دقيقة انطلاقا من منطقة لعودر ببلدية ديدوش مراد (قسنطينة) قبل أن يمتد ليشمل منطقتي كاف لكحل وكاف صالح الذي يعد امتدادا لغابة جبل الوحش بقسنطينة.

وقد تم إغلاق حركة المركبات "مؤقتا" عبر شطر الطريق السيار شرق-غرب لجبل الوحش باتجاه سكيكدة فيما سجلت المديرية العامة للغابات أزيد من 260 حريقا تسبب في إتلاف ألفي هكتار خلال الأسبوع الأخير.