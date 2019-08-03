قال وزير الخارجية الإيراني, محمد جواد ظريف اليوم السبت، إنه في ظل الظروف الحالية تعتزم الجمهورية الإسلامية اتخاذ خطوة أخرى لتقليص التزاماتها النووية المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إيرنا) عن ظريف "قلنا من قبل إنه إذا لم تطبق الدول الموقعة على خطة العمل المشتركة الشاملة, الخطة بشكل كامل، فإننا أيضا لن نطبقها بشكل كامل."

وقال ظريف إن إيران تحتفظ بحق اتخاذ القرار فيما يتعلق بالالتزام أو الاستمرار في تقليل التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.

وحمل ظريف الولايات المتحدة مسؤولية الوضع الراهن، قائلا إن جميع الدول الأخرى في الخطة تتفق على أن واشنطن هي من أثارت جميع هذه التوترات.

وقال ظريف يوم الأربعاء إن الجمهورية الإسلامية مصرة على تعليق المزيد من التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي البارز, إذا فشل الموقعون الأوروبيين في التمسك بالتزاماتهم في الاتفاق.

وقد بدأت إيران الانسحاب من أجزاء من تعهداتها وفقا للاتفاق على دفعتين منذ ماي 2019، بعد عام من خروج الولايات المتحدة من الاتفاق.

وأعلنت إيران زيادة نقاوة اليورانيوم المخصب إلى أكثر من 3.67 في المائة وتجاوز مخزون اليورانيوم المخصب منخفض الدرجة 300 كجم, وهو الحد المسموح به في الاتفاق.

وهددت إيران بالتوسع في تقليص التزاماتها وتخصيب اليورانيوم بدرجة أكثر نقاوة.