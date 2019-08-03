يستأنف فريق أولمبي المدية يوم الإثنين المرحلة الثالثة من تحضيراته قبل انطلاق منافسة البطولة ومواجهة اتحاد الحراش في أول جولة.

وقال المدرب شريف حجار في تصريح لـ"الخبر" أن تربص تونس كان ناجحا.. واللاعبون بعد تربص تيكجدة الأول الذي تركز العمل فيه على الجانب البدني استوعبوا البرنامج التحضيري الذي قمنا به بمدينة عين الدراهم.

ورغم المردود والمستوى الذي قدمه لاعبوه في المباريات الودية الخمسة أمام كل من بن قردان التونسي، نجم مقرة ، جمعية الخروب وأولمبي الشلف، التي لعبها الأولمبي والتي اختتمت بفوز في المباراة الأخيرة على فريق السيلية القطري بثلاثة أهداف دون رد إلا أن هناك عمل لازال ينتظرنا قال حجار في المرحلة الثالثة خاصة، وأن الفريق تغير بنسبة كبيرة ونحن مطالبون بالتركيز أكثر على عمل المجموعة والتنسيق بين الخطوط الثلاثة للفريق.

وهو ما سنعمل من أجله في المباراتين الوديتين التي سيلعبها الفريق لاحقا الأولى الخميس المقبل و الثانية بعد عيد الأضحى المبارك قصد الوقوف على جاهزية اللاعبين ومن أجل وضع الرتوشات الأخيرة لتشكيلة الفريق الأساسية التي ستخوض أول لقاء لها في البطولة أمام الضيف اتحاد الحراش في حالة ما إذا لم يتغير تاريخ انطلاق البطولة