تمكنت مصالح الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب بالطابق الأول بفندق الروايال الواقع بوسط مدينة البويرة بالقرب من المحطة القديمة .

وحسب عبدات يوسف المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية فإن وحدة التدخل للمركز المتقدم بـ 140 مسكن تدخل في حدود الواحدة وخمسة وأربعين دقيقة من زوال اليوم لإخماد الحريق الذي أتى على محتويات المطبخ الواقع بالطابق الأول بفندق الروايال بوسط المدينة وأضاف أنه لم يتم تسجيل خسائر بشرية عدا بعض الخسائر المادية .