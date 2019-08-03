تغيرت خريطة قائمة أغلى لاعبي الكرة الإفريقية عبر التاريخ في الساعات القليلة الماضية، عقب إعلان نادي أرسنال الإنجليزي عن شراء عقد لاعب كوت ديفوار، نيكولاس بيبي، مهاجم فريق ليل الفرنسي السابق، مقابل 80 مليون أورو، في صفقة مفاجئة وضعت النجم الشاب على رأس قائمة أغلى 10 لاعبين في تاريخ القارة السمراء. وبهذه الصفقة المالية الجديدة، تراجع الجزائري الموهوب رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي والمنتخب الجزائري بطل أمم إفريقيا، إلى الوصافة والمركز الثاني في اللائحة، بعد عام كامل قضاه على رأس قائمة أغلى لاعبي القارة السمراء، نتيجة انتقاله الشهير من فريق ليستر سيتي إلى بطل الدوري الإنجليزي مقابل 67.8 مليون أورو. كما تراجع نجم عربي آخر في القائمة وهو محمد صلاح، قائد المنتخب المصري وهدّاف ليفربول الإنجليزي، الذي أصبح وفقا للترتيب الجديد يحتل المركز الخامس في القائمة بـ42 مليون أورو، وهي قيمة انتقاله من روما الإيطالي إلى ”الريدز” في صيف عام 2017.