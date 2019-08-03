تعمل لجنة النقل بالمجلس الشعبي الولائي لسكيكدة على إنقاذ وتخليص المدينة من الازدحام المروري الذي يبقى النقطة السوداء في عاصمة الفراولة، حيث قامت اللجنة بتنظيم يوم دراسي مؤخرا، قدم خلاله مكتب دراسات مخططا للنقل داخل المدينة، هذا المخطط سبقته مخططات أخرى لكنها كلها كانت فاشلة، وهذا نظرا لضيق طرقات المدينة. ورغم هذا، قدم صاحب مكتب دراسات مخططا حول من خلاله مدينة سكيكدة إلى جنة دون أن يعلم أن الشارع الرئيسي للمدينة هو عبارة عن واد وكان سببا في فشل مخططات النقل السابقة. ورغم هذا يمكن أن نقول إن لجنة النقل بالمجلس الشعبي الولائي حاولت نفض الغبار عن الازدحام الذي تعيشه مدينة سكيكدة، خاصة عند ساعات الذروة. وحسب الشروح التي قدمها مكتب الدراسات، فإن العديد من شوارع المدينة قد تتغير بها عملية السير وأخرى قد تغلق.