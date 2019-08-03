يسود غضب كبير لدى المستفيدين على الورق في عدة مشاريع سكنية بالبليدة بسبب تأخر معالجة ملفاتهم على مستوى الوكالة المحلية للصندوق الوطني للسكن الخاصة بمنح الإعانات وتحديد قيمتها والتحقيق في من حصل على إعانة سابقة. واللافت أن بعض مواقع المشاريع، مثل 300 مسكن ترقوي مدعم بوادي جر وموقع بوعرفة، قد بلغت الأشغال بها نسبة تشارف على الانتهاء إلا أن وكالة البليدة للصندوق الوطني للسكن لم تسو بعد ملفات المستفيدين لأسباب تبقى مجهولة، رغم المراسلات العديدة والشكاوى المتعلقة بالموضوع التي وصلت إلى أعلى السلطات المحلية في الولاية.