ستبدأ محاكمة كل من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، والرئيس السابق للمخابرات، اللواء محمد مدين، المدعو "توفيق"، وبشير طرطاق، الرئيس السابق لإدارة الاستخبارات والأمن ولويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال (PT) خلال الأسابيع المقبلة".

ونقلت الإذاعة الجزائرية، اليوم الأحد ، أن قاضي التحقيق في محكمة البليدة العسكرية "أغلق التحقيق" بشأن هؤلاء المدعى عليهم ، مشيرًا إلى أن القضية التي تورطوا فيها قد بدأت منذ ماي 2019 ، في وقت اعتقالهم، بتهمة "المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة ".