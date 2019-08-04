طلبت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" مكتتبيها، إلى التقدم فورا إلى المديرية التجارية على مستوى الوكالة، من أجل استلام مفاتيح مساكنهم.

وأمهلت الوكالة في بيان نشر عبر موقع الوكالة، مكتتبيها الذين تم استدعاؤهم لتسلم مفاتيح مساكنهم 15 يوما قبل تطبيق الإجراءات الجديدة.

وقالت وكالة عدل أنه وبعد انتهاء المهلة سيتم إلغاء قرار التخصيص آليا ومن دون أي إشعار مسبق، حيث سيتم تأجيل استفادة المكتتب المتأخر وبرمجته مجددا في برامج أخرى.