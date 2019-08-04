أعلن نادي اي. سي. ميلان الإيطالي اليوم الأحد تعاقده رسميا مع النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر قادمًا له من إمبولي، خلال فترة الانتقالات الجارية، بعقد يمتد لخمس سنوات حتى عام 2024 بدء من الموسم الجديد.

وحصل بن ناصر على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 بعد تتويج المنتخب الوطني الجزائري باللقب للمرة الثانية في تاريخه. وقدم اللاعب الجزائري صاحب الـ21 عاما أداء رائعا خلال بطولة أمم إفريقيا، حيث صنع ثلاثة أهداف لزملائه, كان آخرها الهدف الذي سجله زميله بغداد بونجاح في مرمى السنغال في المباراة النهائية.

و بدأ بن ناصر مسيرته الكروية مع نادي آرل أفينيون في البطولة الفرنسية (الدرجة الثانية) وشارك مع الفريق الأول عام 2014.

و انتقل اللاعب إلى أرسنال الإنجليزي في صيف 2015، وشارك مع "الغانرز" في 23 مباراة تحت 23 عاما، وظهر لأول مرة مع الفريق الأول في نفس العام مدونا حضوره في لقاء وحيد.

وفي يناير من سنة 2017، انتقل بن ناصر على سبيل الإعارة إلى نادي تور في بطولة الدرجة الثانية الفرنسية، قبل أن ينتقل في وقت لاحق من نفس العام إلى إمبولي الإيطالي الذي سقط في نهاية موسم 2018-2019 الى القسم الثاني.

وعلى الصعيد الدولي، تقمص بن ناصر في البداية ألوان منتخب فرنسا تحت 18 و19 عاما، قبل أن يختار في نهاية المطاف اللعب للمنتخب الوطني الجزائري عام 2016، حيث خاض مع "الخضر" 16 مباراة دولية وتألق تألقا ملفتا للنظر مع كتيبة الناخب الوطني جمال بلماضي خلال الطبعة الأخيرة من كأس امم افريقيا.