شب حريق، في الساعات اﻷولى، من صبيحة اليوم الأحد، بمرقد مركز إيواء الأشخاص بدون مأوى، الكائن مقره بحي عتيق جلول، بمدينة سعيدة، وأتت ألسنة النيران على أسرة وأفرشة ومكيفي هواء، فيما أصيب شاب، في عقده الثاني، من ذوي الاحتياجات الخاصة، بضيق في التنفس وصدمة حادة، نقل على إثرها إلى مصلحة الاستعجالات الطبية، بمستشفى أحمد مدغري، لتلقي العلاج. وقد تمكنت مصالح الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، في حين فتحت مصالح الأمن الحضري االثالث تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات هذا الحادث.