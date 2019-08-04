باستغلالها بلاغا عبر الرقم الأخضر أوقفت شرطة المدية اليوم الأحد لصين ثلاثينيين ينحدران من السويدانية بالجزائر العاصمة،مشتبهان بارتكاب عدة اعتداءات بالسرقة والنشل باستخدام سيارة سياحية للفرار بعد ارتكاب جرائمهما عبر شوارع عاصمة ولاية المدية في حق عدة نساء بترصد قدومهن من مختلف أنحاء الولاية لإجراء مسابقات التأهيل لمناصب مفتوحة بقطاع التربية.

المشتبهان كانا لحظة إلقاء القبض عليهما بالنقطة المرورية المسماة دورة الشيخ بن عيسى على الطريق الوطني رقم واحد بالمخرج الشرقي لعاصمة ولاية المدية كانا بصدد التحضير للفرار، بعد الإيقاع بعدة ضحايا تم سلبهن أغراضا يدوية عدة ومجوهرات منذ أولى ساعات الصباح.ويخضعان لتحقيق أولي من قبل ذات المصالح في انتظار إحالتهما على الجهات القضائية المختصة.