أوقفت أمس مصالح الأمن الحضري الأول بتبسة شخص بتهمة حيازة سلاح ناري دون رخصة

وقد عالجت ذات الجهة الأمنية وقائع القضية اثر تقدم شخص يبلغ من العمر 55 سنة أمام مصلحة الأمن الحضري الأول واحضر معه سلاح ناري مسدس من حجم عيار 06 ملم فرنسي الصنع مصرحا انه تسلمه من شخص آخر يبلغ من العمر 30 سنة كضمان لمبلغ مالى كان قد اقرضه منذ مدة يقدر بــ30 مليون سنتيم.

و عند طلب النقود قام بإعطائه المسدس مؤكدا بان قيمته المالية تفوق قيمة الدين ذات المصلحة قامت بتكثيف الأبحاث و تم توقيف صاحب السلاح معترفا بأنه صاحب المسدس ليتم انجاز ملف جزائي ضده عن جرم حيازة سلاح ناري من الصنف الأول دون ترخيص في انتظار مثوله أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة.