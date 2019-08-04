لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب أربعة آخرون اليوم الأحد في حادثي مرور منفصلين ببلديتي بكارية والحويجبات، حسبما علم لدى المديرية الولائية للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن ثلاثة أشخاص وافتهم المنية إثر حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 10 عند مدخل بلدية بكارية تمثل في اصطدام تسلسلي بين ثلاث سيارات سياحية، مشيرا إلى أنه تم تسجيل إصابة شخصين تم إسعافهم وتحويلهم إلى الاستعجالات الطبية الدكتور يوسف بوطبة بعاصمة الولاية.

كما تم تسجيل حادث مرور ثان على مستوى الطريق الوطني رقم 10 بالمكان المسمى "دوار المراغدية" ببلدية الحويجبات تمثل في اصطدام بين سيارتين سياحيتين أسفر عن وفاة شخص تم تحويل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بوقرة بولعراس ببكارية وكذا إصابة شخصين (28 و37 سنة) تم إسعافهما وتحويلهما إلى مصلحة الاستعجالات الطبية.

من جهتها فتحت المصالح المعنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ومعرفة أسباب وملابسات هذين الحادثين المنفصلين.