أعلنت شركة الاتصالات الهاتفية "أوريدو" الیوم عن تعیین نیكولاي بیكرز مدیرا عاما لها.

وصرح الشیخ سعود بن ناصر آل ثاني ( الرئیس التنفیذي لمجموعة بأنه يتمنى لنیكولاي بیكرز النجاح التوفیق في ھذه المرحلة الھامة والتي تشھد تطورات وتحدیات جمة في قطاع الاتصالات"، حسب بيان للشركة.

ولدى نیكولاي بیكرز خبرة تزید عن عشرین عاماً في قطاعات الاتصالات ومكاتب الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات ICTO ، يضيف البيان.

و ختم البيان بأن نیكولاي يتمتع بمھارات قیادیة كبیرة، وبسجل حافل بتحقیق النجاح، وذلك من خلال قیادتھ لعدد من الشركات متعددة الجنسیات في أوروبا وآسیا من بینھا شركة "دویتشھ تیلیكوم" في أندونیسیا و الفیلیبین و فرنسا و كذا "تي – أونلاین" الفرنسیة. ویحمل نیكولاي شھادة في إدارة الأعمال من جامعة كولونیا بألمانیا.