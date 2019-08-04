عاش العديد من سكان حيّي المعلمين و05 جويلية بمدخل حمام دباغ بقالمة ، صباح اليوم الأحد ، حالة من الهلع بعد تعرّض أنبوب لشبكة الغاز الخارجية للتمزيق ، خلال أشغال حفر لإحدى المقاولات الخاصة المضطلعة بتجديد شبكة الصرف الصحي بالحيين السكنيين ، واندفاع الغاز وسط الأرجاء .

وقال شهود عيان ومواطنين، أنّ آلة الحفر مزّقت الأنبوب الرئيسي،متسبّبة في اندفاع الغاز إلى الأعلى بمحيط الحي السكني ، ومخلّفة حالة من الهلع لدى السكان القريبين منه ، الذين فرّ بعضهم من بيوتهم ، حسبما ذُكر لنا بعين المكان .

وقد تحدث مواطنون عن انتشار رائحة الغاز إلى أكثر من 50 مترا ، قبل أن تتدخل مصالح الحماية المدنية ومسئولي البلدية والدائرة ، وفرقة صيانة تابعة لسونلغاز ، حيث قطعت الغاز وقامت بإصلاح العطب،الذي كاد أن يحدث كارثة ، بسبب أشغال الحفر العشوائية من المقاولة المضطلعة بمشروع تجديد شبكة التطهير.

ويشتكي سكان الحيين السكنيين ، منذ 07 أيام كاملة ، من انقطاع مياه الشرب، بعد التخريبات التي قامت بها المقاولة نفسها على توصيلات المواطنين وعلى بعض أجزاء الشبكة ، ومن انتشار الروائح الكريهة ، المنبعثة من بعض بالوعات الشبكة القديمة والتوصيلات التي طالها التخريب من نفس المقاولة ، وعدم إصلاحها. ويخشى المواطنون اختلاط مياه الشرب بالمياه القذرة المغمورة تحت التراب ، دون أن يقوم المقاول بإصلاحها ، وحدوث كوارث وبائية كما قالوا.

المواطنون اشتكوا من أخطار الحفر التي أقامتها المقاولة لإنجاز بالوعات الصرف الصحي الخاصة بالشبكة، مفيدين بحادثة سقوط بنت تبلغ عامين ونصف العام في حفرة مملوءة بالمياه ، على عمق نحو مترين ، ونقلها إلى الاستعجالات الطبية بالبلدة ، ومن انحراف أحد المواطنين اليوم بسيارته الخاصة أمام منزله ، واختناق مداخل منازلهم بالحفر والأخطار.

وحسب المواطنين أنفسهم ، فإنها ليست الحادثة الأولى التي تتسبب فيها هذه المقاولة ، في تعميق معاناتهم ، فقد كان سبق وأن أسقطت إحدى شاحنات المقاولة كابل للكهرباء ، وأغرقت الحي في ظلام لأربعة أيام كاملة ، للإنارة العمومية. كما سبق للمقاولة نفسها أن أغرقت الحي في العطش ، قبل أسبوعين ، بعد تكسير العديد من توصيلات المواطنين .

مسئولو بلدية ودائرة حمام دباغ ، تنقلوا إلى موضع الحادثة نهار اليوم الأحد ، أين اتخذ رئيس البلدية قرارا بالوقف الفوري للأشغال ، إلى غاية إصلاح جميع الكسور التي تسببت فيها المقاولة ، التي تخص توصيلات الماء الشروب والصرف الصحي ، تفاديا مثلما قالت لوقوع كوارث وبائية ، ولتخليص المواطنين من العطش الذي يتخبطون فيه مند 07 أيام كاملة . وقالت رئيسة دائرة حمام دباغ لـ"الخبر" أنّ فرقة للجزائرية للمياه ستعمل دون انقطاع لإصلاح الأعطاب وعودة تزويد المواطنين بمياه الشرب .