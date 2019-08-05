كشفت رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في العربية السعودية أن إدارة المصاحف والكتب تسحب يوميا، خلال موسمي رمضان والحج، نحو 9000 نسخة من المصاحف غير المعتمدة وأغلبها طباعة سورية. وأوضحت الهيئة نفسها أنها توفر أكثر من مليون مصحف طبعت بمجمع الملك فهد، في حين أن بعض زوار وقاصدي المسجد الحرام يدخلون نسخا غير مدققة من المصاحف وبها أخطاء في الطباعة، كما تتقدم فيها بعض الآيات أو تتأخر أو يكون مفقودا منها بعض الآيات أو بعض الصفحات. وذكر مدير إدارة الإعلام والاتصال بالرئاسة العامة، الشيخ خالد بن محمد الحارثي، أن هذه المصاحف يتم إدخالها من قبل قاصدي المسجد الحرام بحثا عن الأجر والثواب.

وأضاف: ”نوزع يوميا خلال المواسم 1000 مصحف ومع كل مصحف سجادة للصلاة وحقيبة تحتوي على قرص مضغوط للقرآن الكريم بأصوات أئمة الحرمين الشريفين وكتيب تعليمي عن مناسك الحج، إضافة إلى إهداء المكفوفين مصاحف بلغة (برايل)”، مشيرا إلى أنه لا يوجد عليها أي ختم ولا تعتبر وقفا. وأوضح المسؤول نفسه أن عدد النسخ غير المعتمدة يصل إلى 100 كرتونة يوميا خلال موسمي رمضان والحج، وكل كرتونة تحوي من 80 إلى 90 مصحفا يتم تسليمها للجهات المختصة.