علمت ”الخبر” من مصادر مطلعة أن المديرية الجهوية للجمارك في قسنطينة أصدرت، منذ شهور، تعليمة وزعت على خلايا الاتصال لمختلف المفتشيات، جمدت من خلالها نشاط هذه الخلايا ومنعتها من التصريح للصحافة إلا بتفويض منها أو قيام ممثلي وسائل الإعلام في الولايات المجاورة بالاتصال بالمديرية الجهوية، وهو ما سبق أن تحدث عنه المدير الجهوي في الحفل الذي نظم مؤخرا بسكيكدة. هذه التعليمة أصبحت حاجزا أمام الصحافة في الوصول إلى المعلومة في حينها، ومن بين الأمثلة على ذلك قضية السيارة التي خرجت خلال الشهر الماضي من الميناء وعلى متنها أكثر من 41 كلغ من الذهب. فهل يتدخل المدير العام للجمارك لإلغاء هذه التعليمة التي تعيق العمل الصحفي؟