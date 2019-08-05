تحتضن فيدرالية روسيا بالإضافة إلى تسع دول أخرى، بدءا من يوم أمس، فعاليات الدورة الخامسة للألعاب العسكرية الدولية التي تدوم إلى غاية 17 أوت الجاري. وستعرف الدورة مشاركة 39 دولة من بينها الجزائر التي ستشارك للمرة الثانية على التوالي، حيث وصل منتخبنا الوطني العسكري إلى العاصمة موسكو يوم 29 جويلية، ليتنقل بعدها إلى مدينة بيسكوف والشروع في التحضيرات استعدادا لخوض غمار المنافسات الحاسمة. للإشارة، فإن المنتخب الوطني العسكري شارك للمرة الأولى خلال الدورة الماضية التي جرت فعالياتها من 28 جويلية إلى 11 أوت 2018 وتحصل على الجائزة الخاصة بالروح القتالية وروح الجماعة اعترافا بمسيرته المتميزة خلال الدورة، إضافة إلى ما حصده من نتائج إيجابية.