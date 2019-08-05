تم تسجيل ثلاث وفيات جديدة في صفوف الحجاج الجزائريين في البقاع المقدسة، من بينهم امرأة ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى أربع حالات منذ بداية موسم الحج في انتظار تأكيد البعثة الجزائرية بمكة المكرمة لهذه الحصيلة، حسب ما أفادت الاذاعة الجزائرية اليوم الإثنين.

وكان الحاج بن يحيى مصطفى البالغ من العمر 70 سنة، قد فارق الحياة في وقت سابق بفندق النوال الذهبي في مكة المكرمة، إثر تعرضه لمضاعفات قلبية

وأفادت الإذاعة الجزائرية أن حريقا نشب سهرة أمس الأحد بفندق "النوال الذهبي" بشارع غزة بمكة المكرمة التابع للديوان الوطني للسياحة والأسفار دون أن يسفر عن خسائر في الأرواح .

وحسب الاذاعة، فإن الحريق اندلع في الغرفة رقم 810 بفندق النوال الذهبي والتي يقيم فيها حاج جزائري واحد كان يؤدي الصلاة عندما شب الحريق مشيرا إلى أن 1250 حاج وحاجة من الجزائر يقيمون في هذا الفندق .

وقال مدير الحج بالديوان الوطني للحج والعمرة إبراهيم مقدور أن حجاجنا الميامين بخير وقد تم إخماد الحريق دون تسجيل خسائر بشرية على اعتبار ان الحجاج الذين يقيمون بالغرفة كانوا متواجدين بالحرم لأداء صلاة العصر .

وأوضح مقدور أن الحادث نجم عن شرارة كهربائية لمكيف هوائي بأحد الفنادق التي يقيم فيها الحجاج الجزائريون .

كما أكد ممثل الديوان الوطني للسياحة و الأسفار بلجودي عبد الوهاب أنه تم إعادة إسكان الحجاج وإجلاء أغراضهم لافتا إلى ان الحريق اشتعل في الستائر ولم ينتقل لباقي الغرف بعد السيطرة عليه .