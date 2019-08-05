تحدث المدرب الإسباني لنادي مانشستر سيتي بيب غوارديولا عن سبب استبعاد النجم الجزائري رياض محرز من قائمة الفريق خلال مواجهة الدرع الخيرية ضد ليفربول أمس الأحد.

وحسم مانشستر سيتي لقب الدرع الخيرية بعد الفوز على ليفربول بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل 1-1.

وقال غوارديولا إن محرز اتصل به مباشرة بعد نهائي كأس أمم أفريقيا الذي انتهى بتتويج الجزائر.

وأوضح أن محرز أبدى رغبته في العودة لتدريبات فريقه بعد عشرة أيام من الراحة، وأكد أنه يريد خوض مواجهة ليفربول.

وأشار غوارديولا إلى أن الفريق الطبي لمانشستر سيتي لم يحصل على التفاصيل الكاملة حول أدوية كان يتناولها محرز خلال تواجده مع الجزائر.

وقرر المدرب الإسباني استبعاد محرز من لقاء ليفربول تجنبا لأي مشاكل في حال خضوعه لاختبار الكشف عن المنشطات.

واستأنف النجم الجزائري التدريبات مع مانشستر سيتي الجمعة الماضي، وعبر غوارديولا عن أمله في الاستفادة من خدمات اللاعب السابق لليستر سيتي بداية من المواجهة الأولى في الدوري ضد وستهام السبت المقبل.