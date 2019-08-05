تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، أمس بتمنراست، من إلقاء القبض على الإرهابي "ب. قويدر" المكنى "الربيع" الذي كان قد إلتحق بالجماعات الإرهابية سنة 2011، حسبما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الاثنين.

وأوضح بيان الوزارةـ أنه: "في إطار مكافحة الإرهاب، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، يوم 04 أوت 2019 بتمنراست/ن.ع.6، من إلقاء القبض على الإرهابي "ب. قويدر" المكنى "الربيع" الذي كان قد إلتحق بالجماعات الإرهابية سنة 2011. فيما كشفت ودمرت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي مخبأ للإرهابيين وأربع (04) قنابل تقليدية الصنع، وذلك، خلال عملية بحث وتفتيش بمنطقة تايوسام، ولاية سكيكدة/ن.ع.5".