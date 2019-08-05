عين رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، اليوم الاثنين، مرزاق غرناوط أمينا عاما لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلفا لمحمد خياط الذي أنهيت مهامه بنفس الصفة, حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وتم أيضا بنفس الوزارة تعيين كل من:



- محمد شرف الدين بوضياف بصفة مدير عام التشغيل والإدماج.

- محي الدين وقنوني بصفة مدير عام الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.

- عبد القادر جابر بصفة مدير عام الوكالة الوطنية للتشغيل.

- محمد مويدي بصفة مدير عام الديوان الوطني للأعضاء الصناعية وملحقاتها.

- رشيد لطاوي بصفة مدير عام هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء

والأشغال العمومية والري.



كما تم إنهاء مهام السادة:



- محمد زيدي بصفة مدير عام للتشغيل والادماج لإحالته على التقاعد بناء على طلبه.

- محمد حمودي بصفته مديرا عاما للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.

- أحمد رضا زقادي بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية للتشغيل بالنيابة.

- فيصل وقنوني بصفته مديرا عاما للديوان الوطني للأعضاء الصناعية وملحقاتها.