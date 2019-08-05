قررت اللجنة السياسية للهيئة الوطنية للحوار والوساطة، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، عقد أول اجتماع لها مع من سمتهم "بعض فواعل الحراك الشعبي" يوم الأربعاء المقبل، حسب ما أورده بيان للهيئة.

وأوضح ذات المصدر أن اللجنة السياسية ناقشت في اجتماع لها ترأسه الأستاذ عمار بلحيمر، رئيس اللجنة، وحضره المنسق العام لهيئة الحوار والوساطة، كريم يونس، وأعضاء اللجنة مختار بن سعيد وبقاط بركاني محمد، النقاط المدرجة في جدول الأعمال.

ويتعلق الأمر --حسب البيان-- ببرنامج رزنامة جولات الحوار، حيث قررت اللجنة "عقد أول اجتماع مع بعض فواعل الحراك يوم الأربعاء المقبل على الساعة العاشرة صباحا بمقرها المؤقت (الجزائر العاصمة)".

وتم خلال هذا الاجتماع أيضا "دراسة تشكيلة لجنة الحكماء والخبراء وكذا الاتصال مع عناصر من الجالية الوطنية بالخرج في كل مناطق العالم".