يمثل الجزائر 255 رياضي من 23 تخصصا خلال الطبعة الـ 12 من الألعاب الإفريقية المقررة بين 19 و31 أوت بالمغرب، حسب ما كشف عنه اليوم الاثنين، رئيس الوفد الجزائري، نبيل سعدي.

"تشارك الجزائر في موعد المغرب ببعثة مُشكلة من 369 شخص من بينهم 255 رياضي (143 لدى الرجال و112 عند السيدات)، 47 مدربا، 20 رئيس فريق و21 طبيبا"، حسب ما أفاد به نبيل سعدي خلال ندوة صحفية نشطها بمعية وزير الشباب والرياضة، سليم رؤوف برناوي والمدير العام للرياضات بالوزارة، نذير بلعياط.

قائمة التخصصات الرياضية الـ 23 هي: ألعاب القوى (8 رجال/3 سيدات)، التجذيف (3 رجال/3 سيدات)، كرة الريشة (5 رجال/ 4 سيدات)، الملاكمة (8 رجال/3 سيدات)، الدراجات (8 رجال/5 سيدات)، الشطرنج (2 رجال/2 سيدات)، كرة القدم (18 فتاة)، الجمباز (5 رجال/5 سيدات)، رفع الأثقال (5 رجال/5 سيدات)، كرة اليد (16 رجال/16 سيدات)، الجيدو (7 رجال/7 سيدات)، الكاراتي-دو (10 رجال/9 سيدات)، الكياك (7 رجال/4 سيدات)، المصارعة (11 رجال/4 سيدات)، السباحة (9 رجال/5 سيدات)، الفروسية (5 رجال)، التايكواندو (5 رجال/6 سيدات)، تنس الطاولة (4 رجال/4 سيدات)، الرماية الرياضية (6 رجال/2 سيدات)، الرماية بالقوس (3 رجال/3 سيدات)، الترياتلون (2 رجال/2 سيدات)، الكرة الطائرة الشاطئية (2 رجال/2 سيدات) والكرة الطائرة (12 رجال).

وتلتحق البعثة الجزائرية بالعاصمة المغربية الرباط، بصفة متتابعة، بداية من 15 أوت بسفر المجموعة الأولى المتكونة من الرياضيين، الطواقم الفنية ومسؤولي رياضتي الجيدو وكرة القدم. وتمت برمجت ثلاث رحلات أخرى أيام 18، 22 و 24 أغسطس باتجاه الرباط.

وأوضح المتحدث: "ستضمن الخطوط الجوية الجزائرية نقل الوفد الجزائري بعد توقيع اتفاقية بين الطرفين, في حين ستتكفل شركة (أومبرو) بتوفير الملابس الرياضية".

وفي رده عن سؤال بخصوص تكهناته حول عدد الميداليات التي تطمح لنيلها الاتحاديات الرياضية، بدى سعدي "حذرا" لأن --حسبه-- "هذا الجانب من خصوصيات الفيدراليات الرياضية التي التزمت مع وزارة الشباب والرياضة".

وتحتضن المغرب الطبعة الـ 12 من الألعاب الإفريقية، التي تعد أكبر تظاهرة رياضية في القارة السمراء، بعد انسحاب غينيا الاستوائية. وستعرف هذه التظاهرة الرياضية الكبرى حضور حوالي 6000 رياضي يمثلون 54 بلدا إفريقيا.