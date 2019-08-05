هلك ،صباح اليوم الاثنين ، عجوز في الـ74 من العمر في حادث مرور خطير، بالقرب من مدخل بلدية الفجوج على الطريق الوطني رقم 80 الرابط بين ولايتي ڨالمة وسكيكدة .

وقالت الحماية المدنية في بيان لها اليوم، أنّ الحادث المميت سبّبه اصطدام بين شاحنة ودراجة نارية، مخلّفا مقتل "ا.ب" 74سنة بعين المكان.

وقد نُقلت جثة الضحية من طرف مصالح الوحدة الرئيسية للحماية المدنية، إلى مصلحة حفظ الجثث للمؤسسة العمومية الإستشفائية الحكيم عقبي بعاصمة الولاية ، كما فُتح تحقيق في الحادث .