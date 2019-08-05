استعرض رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، خلال استقباله اليوم الاثنين، للوزير الأول، نور الدين بدوي، التدابير اللازم اتخاذها في إطار التحضيرات الجارية للدخول الاجتماعي المقبل، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في بيان الرئاسة: "استقبل رئيس الدولة، السيد عبد القادر بن صالح، اليوم، الاثنين 05 أغسطس 2019، بمقر رئاسة الجمهورية، الوزير الأول، السيد نور الدين بدوي، وذلك في إطار متابعته المستمرة لأداء الحكومة".

وأضاف ذات المصدر أن الوزير الأول قدم، خلال هذا اللقاء، "عرضا مفصلا حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، مع تقييم كل التدابير اللازم اتخاذها في إطار التحضيرات الجارية للدخول الاجتماعي المقبل من طرف الحكومة".

وفي الختام، "قدم الوزير الأول للسيد رئيس الدولة عرضا حول تمثيله في حفل تنصيب الرئيس الموريتاني الجديد، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي أقيم يوم الخميس 01 أغسطس 2019، بالعاصمة نواقشط".