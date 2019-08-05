اعتبر وزير الشباب والرياضة، سليم رؤوف برناوي، اليوم الاثنين بالجزائر، أن التصريحات الأخيرة للسّباح الدولي أسامة سحنون، عقب مشاركته المُخيبة في بطولة العالم-2019 (12-28 جويلية) بكوريا الجنوبية، أنها "غير مبررة"، مؤكدا أنه "يتوفر على جميع الإمكانيات اللازمة" من أجل النجاح.

"بالنسبة لي، تصريحات سحنون ليست مبررة. عليه أن يجد حلولا لمشاكله مع الاتحادية الجزائرية للسباحة. سحنون يتوفر على جميع الإمكانيات اللازمة وإذا هناك تأخر فيما يخص المنحة الأولمبية عليه التحلي بالصبر لأن تحويل الأموال يمر عبر بنك لآخر"، حسب ما صرح به برناوي على هامش الندوة الصحفية التي خصصت لتقديم المشاركة الجزائرية في الألعاب الإفريقية-2019 (19-31 أوت).

وكان سبّاح نادي مارسيليا قد صرّح بأن النتائج السلبية التي تحصل عليها في بطولة العالم الأخيرة، كانت بسبب "غياب الدعم المالي والمعنوي وهو ما أدى إلى تذبذب" تحضيراته للموعد الكوري الجنوبي.

وأضاف الوزير قائلا: "يجب الاعتراف بأن نتائجه غير مرضية بالرغم من الدعم المادي الكبير الذي يستفيد منه. كانت لديه منحة أولمبية بقيمة 3 ملايين دينار واليوم يتحصل على منحة قدرها 6 ملايين دينار. على سحنون أن يكون مثاليا ومحترفا مع اتحادية السباحة. بعد تعثره في المونديال, كان الأجدر عليه عدم الإدلاء بمثل تلك التصريحات بل التركيز على مواصلة العمل والتحضير لأننا ندعمه وسنواصل على هذا المنوال".