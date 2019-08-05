أقدم سكان دائرة كرزاز، مساء اليوم،على غلق الطريق الوطني رقم 6 احتجاجا على استمرار الانقطاعات الكهربائية، في هذه الدائرة، وتقاعس مؤسسة سونلغاز في احتواء هذا المشكل الذي حول حياة السكان إلى جحيم.

واعتبر السكان أن كل السبل ضاقت في سبيل إقناع مصالح سونلغاز، بما يحياه هؤلاء من معاناة وعذاب، وزاد من حدة غضب السكان الوعود المتكررة لمصالح سونلغاز .

وهو ما لم يتحقق، وتسبب في معاناة السكان طيلة الفترة الماضية، حيث اشتكى هؤلاء من التعطلات التي تعرضت لها أجهزتهم الكهرومنزلية والاليكترونية، نتيجة التذبذب الكهربائي أو انقطاعه،يأتي هذا في الوقت الذي لا فيه مؤسسة سونلغاز نفسها حتى عناء إعلان مشتركيها بالانقطاع الكهربائي، حتى يتسنى لهم أخذ احتياطاتهم، وكان الخاسر الأكبر جراء ذلك هم التجار والخبازون، الذين تكبدوا خسائر مالية كبيرة، خاصة أصحاب الدكاكين من باعة المثلجات والحليب ومشتقاته، الذين تسببت لهم الانقطاعات الكهربائية في فساد سلعهم. في حين يبقى أكبر المتضررين من هذه الظاهرة هم أصحاب المخابز، الذين أعد بعضهم فواتير الخسائر المالية التي لحقت بهم في انتظار تعويضات مصالح سونلغاز، التي تبقى حسب هؤلاء مجرد وعود لن تتحقق.

الحركة الاحتجاجية التي استمرت 3 ساعات ونصف، قام فيها السكان بغلق الطريق بالحجارة والمتاريس والعجلات المطاطية المشتعلة.