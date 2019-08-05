أكد الدولي الجزائري، اسماعيل بن ناصر، اليوم الاثنين، أنه جاهز بنسبة 200 بالمائة لخوض تجربته الجديدة مع نادي أي سي ميلان الإيطالي، الذي انضم إليه رسميا أمس الأحد.

وأوضح بن ناصر في تصريح للموقع الرسمي للنادي "اللومباردي" قائلا "أنا جاهز بنسبة 200 بالمائة لخوض هذه المغامرة الجديدة. أنتظر بداياتي بفارغ الصبر وأنا مصمم على تقديم كل شيء لإعجاب أنصار الميلان".

وأمضى بن ناصر (21 سنة) رسميا مع "الروسونيري"، أمس الأحد، على عقد مدته خمس سنوات، قادما من نادي إيمبولي النازل إلى القسم الثاني الايطالي.

ونال بن ناصر، الذي لعب للفريق الرديف لأرسنال الانجليزي ونادي تور الفرنسي (الرابطة الثانية)، جائزة أفضل لاعب في نهائيات كأس إفريقيا 2019 التي توجت بها الجزائر على الأراضي المصرية.

وأضاف "عندما يطلبك ناد مثل الميلان، يجب أن تلبي الطلب فورا. سعيد جدا بتواجدي في هذا النادي, حقا لا أعرف ماذا أقول من شدة فرحي".

وعاد بن ناصر للحديث إلى التتويج القاري المتحصل عليه مع المنتخب الجزائري قائلا "سعيد للغاية بما حدث ببطولة أمم إفريقيا، ألعب لمنتخب الجزائر منذ ثلاث سنوات وتحقيق لقب البطولة كان مدهشا".

ويعتبر بن ناصر اللاعب الجزائري الثالث الذي يتقمص ألوان الميلان، بعد المدافعين سمير بلوفة (1997-2000) وجمال مصباح (2012-2013).