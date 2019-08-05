اهتزت بلدية وادي فراغة شمال شرقي ڨالمة، اليوم الإثنين، على وقع جريمة قتل، اقترفها مراهق في حوالي الـ16 من العمر، في حق زميل له في سنه، بعدما وجه له طعنة بمنجل ، أدّت إلى لفظ أنفاسه الأخيرة بعين مكان الجريمة.

واستنادا إلى مصادر من عين مكان الحادثة، فإنّ الجريمة التي اهتز لها سكان وادي فراغة وبوشقوف شرقي ولاية قالمة، وقعت بين الشابين المنحدرين من بلدية بوحشانة، اللذين كانا يعملان في حقل لجني الطماطم الصناعية، بعد مناوشات كلامية بينهما، حول عدد صناديق الطماطم المجنية، التي يتقاضون عليها مقابلا ماليا من صاحب المحصول الزراعي .

و بعد تطور المناوشة الكلامية بين المتهم والضحية، إلى تبادل الضرب، قام المتهم بتوجيه طعنة للضحية "ا.ب" 16 سنة أصابته على مستوى الصدر والقلب، لترديه قتيلا بعين المكان وسط بركة من الدماء.

وقد تمّ نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى براهمية ببوشقوف، كما أوقف المتهم من طرف المصالح الأمنية المختصة، للقيام بإجراءات التحقيق وتقديمه أمام الجهات القضائية.