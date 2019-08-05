اهتزت بلدية واد فراغة شمال شرقي ڨالمة، اليوم الاثنين، على وقع جريمة قتل، اقترفها مراهق في حوالي الـ16 من العمر، في حق زميل له في سنه، بعدما وجه له طعنة بمنجل ، أدّت إلى لفظ أنفاسه الأخيرة بعين مكان الجريمة.

استنادا إلى مصادر من عين مكان الحادثة، فإنّ الحادثة التي اهتز لها سكان واد فراغة وبوشقوف شرقي ولاية قالمة، وقعت بين الشابين المنحدرين من بلدية بوحشانة، اللذين كانا يعملان في حقل لجني الطماطم الصناعية، بعد ماوشات كلامية بينهما، حول عدد صناديق الطماطم المجنية، التي يتقاضون عليها مقابلا مليا من صاحب المحصول الزراعي .

و بعد تطور المناوشة الكلامية بين المتهم والضحية، إلى تبادل الضرب، قام المتهم بتوجيه طعنة للضحية "ا.ب" 16 سنة أصابته على مستوى الصدر والقلب، لترديه قتيلا بعين المكان وسط بركة من الدماء.

وقد تمّ نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى براهمية ببوشقوف، وكما أوقف المتهم من طرف المصالح الأمنية المختصة، للقيام بإجراءات التحقيق وتقديمه أمام الجهات القضائية.