فنّد والي الطارف، بن عرعار حرشوف، في إجابته عن سؤال لـ“الخبر” بأن يكون قد ألغى تصريحا قانونيا بتنظيم لقاء مع المجتمع المدني كان سيشرف عليه النائب سليمان سعداوي. وأضاف بأنه لا يعرف هذا البرلماني ولم يقدّم أي طلب باسمه لهذا الغرض. وأوضح نفس المتحدث، أن الأمر يتعلق بطلب أشخاص قيد الإجراءات القانونية قبل حصولهم على الترخيص القانوني للقاء مبرمج يوم السبت الأخير. وكان البرلماني سليمان سعداوي، وبعد فشل اللقاء، قد انتقد بشدة والي الطارف واتهمه بأنه وراء إلغاء ترخيص في آخر اللحظات، وشن في تصريح تداولته مواقع التواصل الاجتماعي هجوما قويا على السلطات الرسمية لولاية الطارف.