تفاجأ المرضى الوافدون على مصلحة التوليد بعيادة بلدية تاجنة في الشلف، بملصقة علقت على الباب تعلمهم بغلق مصلحة الولادة خلال عدد من الأيام في كل أسبوع من هذا الشهر، بحجة نقص عدد القابلات اللائي خرجن في عطلة بصفة جماعية بعد موافقة إدارة العيادة. وقد تسببت هذه الممارسات في مشاكل كبيرة للنساء الحوامل اللائي اضطررن للتنقل مسافة طويلة باتجاه مستشفيات مدينة الشلف لوضع مواليدهن. واعتبر المرضى قرار مسؤول العيادة عقابا لهم واستهتارا بحياة النساء الحوامل اللائي يتعرضن لخطر الموت عند المخاض وهن في طريقهن إلى المصحات البعيدة، ورغم أن سكان تاجنة كانوا ينتظرون تدعيم العيادة وترقية خدماتها، إلا أنهم تفاجأوا بخروج الممرضات والقابلات في عطلة جماعية دون أي اعتبار لحياة المرضى ومعاناتهم خاصة في هذا الفصل الحار.