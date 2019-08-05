أدانت مصالح الوظيف العمومي، تقاعس مدير التربية، الجزائر وسط، نور الدين خالدي، في إعادة إدماج الموظف العمري بن يوسف الذي طرد من منصبه تعسفا، حيث كانت “الخبر” قد تطرقت للقضية قبل أسابيع، لتتحرك بعدها مصالح الوظيف العمومي، استنادا إلى المقال المنشور، وتُوجه للمسؤول المعني، مراسلة ونسخة من المقال وتأمره بلهجة شديدة الصرامة تطبيق الأحكام القضائية والإدارة (قرار لجنة الطعن) لصالح المعني. وتأتي هذه القضية وسط العديد من التساؤلات، كونها تعود إلى سنة 2014، ولم تحل بعد، فيما تبقى وزارة التربية الوطنية، التي لها علم بكل تفاصيل القضية، والتي سبق لـ”الخبر” أن طلبت رأيها في الموضوع، تقف موقف المتفرج، ليطرح السؤال حول الهيئة أو الشخص الذي يحمي المسؤول الرافض لتطبيق أحكام باسم الدولة الجزائرية.