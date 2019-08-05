لام أغلب المصلين بمسجد الإمام الشافعي ببلدية مداوروش في ولاية سوق أهراس، مدير الشؤون الدينية، الذي سبق أن وعدهم بالكشف عن وجهة أموال التبرعات المخصصة لشراء سيارة إسعاف واكتفائه بتحويل إمام المسجد إلى مسجد آخر في عاصمة الولاية. مرتادو المسجد تفطنوا إلى أن المدير تعمّد مدة شهرين تقريبا إخفاء قرار إنهاء مهامه من على رأس المديرية وإيهامهم بوجود مبلغ 117 مليون من التبرعات الموجهة لاقتناء سيارة الإسعاف، لكنه غادر مؤخرا تاركا علامات استفهام كبيرة لدى سكان البلدية الذين حوّلوا أنظارهم لأمين مال جمعية المسجد عسى أن يرفع اللبس عن مصير مبلغ التبرعات التي تم التكتم عليها قبل رحيل المدير؟