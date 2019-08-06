أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن مصالح الأمن "فتحت عدة تحقيقات" لتحديد المتسببين في موجة حرائق الغابات مؤكدا أنه سيتم تطبيق القانون بصرامة لمعاقبة هذا "العمل الإجرامي".

وقال دحمون في اجتماع تقييمي حول العمليات الخاصة بموسم الاصطياف ومكافحة حرائق الغابات بمقر المديرية العامة للحماية المدنية حضره المدير العام للحماية المدنية بوعلام بوغلاف والمدير العام للأمن الوطني عبد القادر قارة بوهدبة وممثل عن قيادة الدرك الوطني أنه " للأسف كان العامل البشري سبب في اندلاع هذه الحرائق لذلك فالدولة تقوم بواجبها وتم فتح تحقيقات أمنية وهي جارية".

وأضاف في نفس السياق قائلا أن "مصالح الأمن ستقدم الملفات إلى العدالة وسيتم تطبيق القانون بحذافره لمعاقبة هذا العمل الإجرامي التي تسبب في خسائر مادية معتبرة "

ودعا الوزير بالمناسبة المواطنين إلى "التحلي بالحس المدني للوقاية من الحرائق والمحافظة على البيئة".