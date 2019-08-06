ستلعب مقابلة قمة الجولة الأولى من بطولة الرابطة الأولى بين اتحاد الجزائر ووفاق سطيف يوم الخميس 15 أوت بملعب عمر حمادي أمام مدرجات فارغة ابتداء من الساعة الثامنة مساء، وفق البرنامج الذي أعلنت عليه رابطة كرة القدم المحترفة عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت.

وبالإضافة إلى هذه القمة الواعدة، تجرى يوم الخميس خمس مقابلات أخرى ويتعلق الأمر بـ نجم مقرة - جمعية الشلف وأهلي برج بوعريريج - شباب بلوزداد وشبيبة الساورة - شباب قسنطينة ونصر حسين داي - شبيبة القبائل واتحاد بسكرة - نادي بارادو.

ولم تحدد الرابطة بعد الملعب الذي سيحتضن المقابلة التي ستجمع بين الصاعدين الجديدين نجم مقرة و جمعية الشلف، علما أن هذه المقابلة ستقام دون جمهور.

وتتواصل مقابلات هذه الجولة الأولى يوم الجمعة بإجراء مباراة مولودية الجزائر - جمعية عين مليلة وستختتم يوم السبت بمواجهة "الداربي" بين مولودية وهران واتحاد بلعباس .

وأعدت الرابطة كذلك برنامج الجولتين الثانية و الثالثة, حيث ستنطلق الجولة الثانية يوم 19 أوت وتختتم يوم 24 من نفس الشهر، باستثناء مقابلة جمعية عين مليلة مع شبيبة الساورة التي ستبرمج في وقت لاحق, فيما تقام الجولة الثالثة يومي الجمعة 30 والسبت 31 أوت.

-- الجولة الأولى-- :

الخميس 15 أوت :

برج بوعريريج : أهلي برج بوعريريج - شباب بلوزداد 20:00سا

الجزائر (عمر حمادي) : اتحاد الجزائر - وفاق سطيف 20:00 سا بدون جمهور

بشار : شبيبة الساورة - شباب قسنطينة 20:00سا

الجزائر (20 أوت): نصر حسين داي - شبيبة القبائل 20:30سا

بسكرة : اتحاد بسكرة - نادي بارادو 21:00سا

مقابلة نجم مقرة - جمعية الشلف تبرمج في وقت لاحق (بدون جمهور)

الجمعة 16 أوت:

الجزائر (5 جويلية) : مولودية الجزائر - جمعية عين مليلة 30ر20سا

السبت 17 أوت :

وهران (ملعب زبانة): مولودية وهران - اتحاد بلعباس 30ر20سا

-- الجولة الثانية --:

الاثنين 19 أوت :

تيزي وزو : شبيبة القبائل - اتحاد بسكرة 20:00سا

الجزائر (20 اوت) : شباب بلوزداد - نجم مقرة 20:00سا

قسنطينة : شباب قسنطينة - اتحاد الجزائر 20:00سا

الجزائر (عمر حمادي): نادي بارادو - مولودية الجزائر 20:30سا

السبت 24 أوت :

الشلف : جمعية الشلف - نصر حسين داي 20:00سا

سطيف : وفاق سطيف - مولودية وهران 20:00سا

سيدي بلعباس : اتحاد بلعباس - أهلي برج بوعريريج 20:30سا

مقابلة جمعية عين مليلة - شبيبة الساورة تبرمج في وقت لاحق

-- الجولة الثالثة-- :

الجمعة 30 أوت :

ملعب يحدد لاحقا : نجم مقرة - اتحاد بلعباس

بسكرة : اتحاد بسكرة - جمعية الشلف 20:00سا

الجزائر (عمر حمادي ): اتحاد الجزائر - جمعية عين مليلة 20:00سا

السبت 31 أوت :

الجزائر (عمر حمادي): نادي بارادو - شبيبة القبائل 20:00سا

الجزائر (20 اوت) : نصر حسين داي - شباب بلوزداد 20:30سا

برج بوعريريج : أهلي برج بوعريريج - وفاق سطيف 20:30سا

بشار : شبيبة الساورة - مولودية الجزائر 20:30سا

وهران (زبانة) : مولودية وهران - شباب قسنطينة 20:30سا.