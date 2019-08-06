عادت ظاهرة الاحتجاجات وقطع الطرق لبعض بلديات الأغواط من طرف السكان لدفع المسؤولين للتحرك من أجل التكفل بالإنشغالات المطروحة خاصة ما تعلق منها بتوفير ماء الشرب .

حيث أقدم صباح اليوم سكان تجمع عين الروينة بقطع الطريق الوطني رقم 1أ الرابط بين أفلو وسيدي بوزيد للمرة الثانية في ظرف شهر احتجاجا على المعاناة التي يعيشونها بسبب العطش منذ حلول فصل الصيف ،كما أخرجت مشكلة العطش سكان بلدية قصر الحيران للشارع وقطع بعض الطرقات وإضرام النار في العجلات المطاطية وغلق مقر وحدة المياه .

ويبقى مقر بلدية تاويالة مغلق لليوم الثامن من طرف عشرات المواطنين الذين يطالبون بفتح تحقيق في تسيير شؤون البلدية