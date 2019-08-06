سجلت مصالح الأمن الوطني، نهاية الأسبوع، 81 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية، أسفر عنه وفاة شخص واحد 01 وجرح 104 آخرين.و تشير المعطيات التي قامت بها المصالح المختصة للأمن الوطني أن سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري، إضافة إلى العوامل الأخرى، حسبما جاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني .

و جددت المديرية العامة للأمن الوطني، في نفس البيان، دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، مع احترام قانون المرور خصوصا مع موسم الاصطياف حيث تعرف الطرقات حركية كبيرة.

كما وضعت تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات 24 سا/ 24 سا.