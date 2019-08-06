أعلن الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، الثلاثاء، ترشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة منتصف سبتمبر الماضي، وذلك في مسعى لخلافة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، الذي أطاح به في انتخابات نهاية 2014.

ويعتبر المرزوقي (74 سنة) الذي انتخبه المجلس التأسيسي رئيسا لتونس عام 2011، من المرشحين البارزين للوصول إلى قصر قرطاج للمرة الثانية، إذ حصل في آخر انتخابات رئاسية شهدتها تونس نهاية 2014 على 44.32 بالمئة من أصوات التونسيين، مقابل 55.68 بالمئة لمنافسه الباجي قائد السبسي، الذي انتخب رئيسا، قبل أن توافيه المنية في 25 جويلية الماضي، قبيل أشهر على انتهاء ولايته الرئاسية.

وكان المرزوقي اختير في نهاية 2011 رئيسا لتونس من قبل نواب المجلس التأسيسي، إثر قيام تحالف ترويكا ضم حزبه المؤتمر من أجل الجمهورية، وحزب التكتل الذي يقوده مصطفى بن جعفر، وحزب النهضة الذي يملك أكبر عدد من النواب في المجلس.