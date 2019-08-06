تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية لحراس السواحل لوهران اليوم الثلاثاء من ضبط 12 مرشحا للهجرة غير الشرعية عن طريق الإبحار السري غرب رأس كاربون بالقرب من المنطقة الساحلية لأرزيو، حسبما علم لدى خلية الاتصال للهيئة الأمنية المذكورة.

ويضم هؤلاء المرشحون للهجرة غير الشرعية, 4 نساء وطفلة ذات 4 سنوات وشاب يبلغ سنه 16 عاما,، كانوا على متن قارب نزهة بدون محرك حيث تم رصد تواجدهم بالمنطقة البحرية المذكورة في حدود الساعة السادسة صباحا من قبل دورية لحراس السواحل على بعد 15 ميل بحري شمال غرب المنطقة الساحلية رأس كاربون بأرزيو (شرق وهران).

وذكر نفس المصدر أنه تم تسليم هؤلاء المرشحين للهجرة غير الشرعية إلى مصالح الدرك الوطني بعد إجراء التدابير اللازمة في هذا الشأن.