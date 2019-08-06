وصل المبعوث الأمريكي إلى السودان، دونالد بوث، إلى الخرطوم، اليوم الثلاثاء، لإجراء مباحثات مع المسؤولين السودانيين استباقا للزيارة المقررة غدا لوكيل وزارة الخارجية الأمريكية، ديفيد هيل.

واستهل بوث نشاطه بلقاء في وزارة الخارجية مع الوكيل المكلف بوزارة الخارجية، عمر دهب فضل.

ومن المقرر أن يلتقي فضل، غدا مع وكيل الخارجية الأمريكية الذي سيلتقيه كذلك رئيس المجلس الانتقالي الفريق الركن عبد الفتاح البرهان، فضلا عن قيادات في قوى "إعلان الحرية والتغيير" وممثلين لقوى المجتمع المدني.

وتأتي هذه الزيارة تزامنا مع توقيع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بالأحرف الأولى، على الإعلان الدستوري، الذي يؤسس لتشكيل حكومة انتقالية في البلاد لمدة 39 شهرا.

ولقيت هذه الخطوة ترحيبا كبيرا من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وعدة دول عربية وأجنبية.