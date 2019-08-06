أعجب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، بالشكل الهندسي لقاعة قصر الثقافة والفنون لمدينة سكيكدة، حيث قال في كلمته أمام إطارات القطاع ”نحن في قاعة جميلة جدا”. وقد سبق أن أعجب بهذه القاعة الكثير من السياسيين والفنانين الذين تداولوا على منصتها. إعجاب الوزير هدام بالقاعة لفت انتباه الحضور، حيث راح البعض يتمتم في آذان البعض الآخر بالقول إن الوزير قد أعجب بالقاعة، لكن تمنوا أن تصله التقارير حول وضعية العديد من الوكالات التي تعمل في ظروف صعبة وأخرى تعاني الضيق، خاصة الوكالات المتواجدة في البلديات النائية بمختلف الولايات وأملهم كبير في أن ينفض الوزير الغبار عنها.