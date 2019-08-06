كشف الموقع الرسمي لولاية برج بوعريريج عن عرض الوالي استبيانا موجها للمواطنين لإبداء آرائهم حول أداء الإدارة والمجالس المنتخبة وطرح انشغالاتهم الأساسية، على أن تكون الانتقادات والاقتراحات المقدمة خلال شهر مصدر ضبط برنامج مستقبلي للولاية وبلدياتها للسنوات القادمة. وتعهد المسؤول الأول عن الولاية بتشكيل لجنة خاصة مشكلة من مسؤولين محليين، مدعمة بباحثين لدراسة نتائج الاستبيان. ورغم أن تفاعل المواطنين ركز على المشاكل الشخصية، تساءل البعض عن جدوى الاستبيان وإمكانية تطبيق اقتراحات المواطنين، فيما اعتبر البعض الآخر المبادرة ثمرة من ثمار الحراك واستعادة المواطنين زمام الأمور محليا.