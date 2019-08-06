رفض عدد من الموظفين، كانوا يشتغلون في قطاع الصحة بعنابة ثم استفادوا من التقاعد المسبق وتوجهوا إلى الأعمال الحرة، تسديد اشتراكاتهم في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء. وذكر هؤلاء، وهم أطباء، أنهم يستفيدون من خدمات صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء نظير الاشتراكات التي كانوا يدفعونها إلى هذا الصندوق قبل التقاعد، وعليه، يضيفون، فإنه لا فائدة لهم من دفع الاشتراكات في ”لاكازنوس” واعتبروا أن الأمر غير قانوني، خاصة أنهم يدفعون مستحقات الضرائب بانتظام تبعا للنشاط الذي يمارسونه.