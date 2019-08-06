قررت حركة النهضة التوجه نحو ترشيح نائب رئيس الحركة الشيخ عبد الفتاح مورو للانتخابات الرئاسية ابمقبلة المقررة في 15 سبتمبر المقبل.



وانتهت النقاشات داخل مجلس شورى الحركة الى ترشيح مورو للرئاسة، بعد جدل حاد بين اعضاء المجلس، بين ثلاث توجهات، هي توجه ترشيح قيادي من الحركة واستقر الامر على مورو، او دعم مرشح من المرشحين رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد او وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، وتوجه ثالث كان يرى عدم الترشيح وعدم دعم اي مرشح الى غاية الدور الثاني.



وبحسب محللين فان النهضة ترغب بترشيح مورو في تلافي موقف حرج امام اثنين من شركائها الزبيدي والشاهد.



ويقدم الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي الاربعاء ترشحه للرئاسة ، كما يقدم وزير الدفاع الاربعاء ايضا ترشحه بدعم من حزب نداء تونس.