أكد الأمین العام بالنیابة للتجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي"، عز الدين میھوبي، خلال ندوة صحفیة الیوم، بمقر الحزب ببن عكنون، أنه لن يقبل إلغاء "الأرندي" من الخارطة السیاسیة بحكم الإقصاء.

وفي خلال طرح مبادرة سياسية للأرندي تحت أسم "التحول الجمهوري" قال ميهوبي: "من يرفعون شعارات الإقصاء والتصريحات المناوئة لإطارات سابقة أمر مرفوض، نحن جزائريون وشركاء، لنا عيوب تنطبق علينا وعلى الأحزاب التي تنادي بذلك، لقد كانت جزء من المرحلة الماضية، يجب أن نضع الجميع تحت المجهر كونه لا يجب معالجة هذه المسائل بإطلاق أحكام وأمزجة شعوبية، يجب إسقاط هذه المفردة من قاموسنا".

كما قال ميهوبي إن ھناك أربع نقاط لا يمكن مناقشتھا وھي: الدستور، قرارات العدالة، الجیش الوطني الشعبي والثوابت. وأشار إلى أن الرئیس المقبل ھو الذي من صلاحیاته مراجعة الدستور.

و اعتبر عزالدين ميهوبي، أن هيئة الحوار والوساطة تقوم بعملها كهيئة سيادية وعلى الأحزاب انتظار مخرجات الحوار الذي هو ضرورة حتمية لا اختياريا.