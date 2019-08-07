ستكون أندية الرابطتين الأولى والثانية، الممنوعة من القيام باستقدامات جديدة، أمام حتمية تسوية وضعيتها المالية قبل تاريخ الثامن أوت (منتصف الليل)، من أجل الحصول على الإجازات الجديدة للعناصر التي انتدبتها في فترة الانتقالات الصيفية، حسب ما أفادت به سهرة أمس الثلاثاء الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) عبر موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت.

وذكرت الهيئة الفدرالية في بيانها إن "الأندية المحترفة من الرابطتين الأولى والثانية (موبيليس) الممنوعة من الاستقدامات، ستكون مجبرة على تسوية وضعيتها المالية العالقة قبل تاريخ 8 أوت 2019 عند منتصف الليل، وإن تم تجاوز هذا الأجل المحدد ستمنع هذه الأندية المدانة من الحصول على إجازات لاعبيها الجدد الذين استقدمتهم تحسبا لموسم 2019-2020".

ويأتي تذكير الاتحادية هذا عشية اقتراب انتهاء الأجل المحدد للأندية من أجل تسوية وضعيتها المالية و المحدد بتاريخ الخميس 8 أغسطس في منتصف الليل.

يذكر أن رابطة كرة القدم المحترفة كانت قد خصمت الموسم الماضي ثلاث نقاط من رصيد شباب بلوزداد في بداية الموسم الذي غاب عن مباراة الجولة الأولى أمام جمعية عين مليلة بعدما تعذر عليه الاستفادة من خدمات عناصره الجديدة بسبب ديونه العالقة.

وفي الموسم الذي قبله، تم منع سريع غليزان من إجراء أي استقدام مع خصم ثلاث نقاط من رصيده بسبب عدم تسويته للمستحقات المالية لأربعة من لاعبيه.