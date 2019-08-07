دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، إلى ضرورة الإسراع في تنظيم انتخابات رئاسية "شفافة" للخروج من الأزمة السياسية الحالية.

وقال جميعي في كلمة ألقاها خلال إشرافه على افتتاح فعاليات الملتقى الوطني لحوار الإطارات إن "الخروج من الأزمة التي تعرفها البلاد لن يكون إلا بالإسراع في تنظيم انتخابات رئاسية شفافة تفرز رئيسا منتخبا بكل سيادة يتولى القيام بمختلف الإصلاحات"، مبرزا أن تنظيم الانتخابات الرئاسية هو "الحل الكفيل بمواجهة التهديدات التي تحدق بالبلاد في محيط دولي وإقليمي مضطرب".

كما حذر من إطالة عمر هذه الأزمة التي ستكون لها -كما قال- "عواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني وتؤدي إلى رفع نسبة البطالة والفقر وزيادة الآفات الاجتماعية".